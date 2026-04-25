Сёрлот и Горецка дали согласие на переход в «Милан» — GdS

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот согласился перейти в «Милан». Итальянский клуб готов начать вести переговоры о трансфере норвежца и предложить за него € 20 млн плюс бонусы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, полузащитник «Баварии» Леон Горецка также согласился на переход в «Милан», однако попросил позволить ему сначала завершить сезон. «Россонери» подготовили для немецкого футболиста трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Не исключено, что до конца сезона Горецка может получить более выгодные предложения от других команд, однако в «Милане» считают данную сделку завершённой.

