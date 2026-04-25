«Я за голову схватился». Глава РПЛ Алаев — о пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос про судейство в российском футболе. В частности, Алаев высказался о пенальти, назначенном в компенсированное время к матчу 26-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0). Мяч попал в руку защитнику Игорю Дивееву в штрафной гостей. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар.

— Как вы оцените главную тему российского футбола — Мажич и судейство?

— Категорически с вами не согласен. Главная тема российского футбола — очередная феноменальная концовка чемпионата. Борьба за чемпионство, призовые, чтобы остаться в лиге — это главное, что происходит. И даже не лимит.

Я не буду давать оценку работе Мажича, а скажу лишь, что меня настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых матчах, которые могут повлиять на ход борьбы чемпионата. Мне эти решения не нравятся.

Дабы не лить сейчас бензин в костёр, есть Максим Львович Митрофанов, Александр Валерьевич Дюков и Милорад Мажич. Работу Мажича есть кому оценивать, и мы все оценим её по итогам сезона. Надеюсь, в оставшихся турах судьи не повлияют на исход назначенными пенальти, просмотрами VAR и красными карточками. Я всегда говорил — пусть решат футболисты на поле, для меня это самое важное.

Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче — это плохо. Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте [в матче «Локомотив» — «Зенит»], который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач. Я за голову схватился, когда увидел этот момент. Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

