Щетинин — об Альбе в «Ростове»: топ-клубы меняют тренеров каждый год, становится лучше?

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался в поддержку испанского главного тренера команды Джонатана Альбы.

«Команда поддерживает Альбу, никаких конфликтов нет. Мы тренируемся, играем в обычном режиме. Почему бы ему не остаться на следующий сезон? У топ-клубов тренеры меняются каждый сезон, и что? От этого лучше становится? С Альбой мы давно знакомы, знаем его требования — почти ничего не поменялось после того, как ушёл Георгич (Валерий Карпин), — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Альба возглавляет «Ростов» с февраля 2025 года. Ранее специалист работал в тренерском штабе российского специалиста Валерия Карпина в качестве аналитика.