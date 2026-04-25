Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Чернова высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, поделился информацией о будущем 30-летнего футболиста. С лета 2025 года Чернов играет за «Крылья Советов» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«На сегодняшний день «Спартак» не выразил заинтересованности и готовности вернуть Чернова обратно. Вероятно, в ближайшее время их позиция не изменится. Это решение руководства клуба, мы его принимаем. Сейчас мы прорабатываем разные варианты, о чём-то конкретном сейчас рано говорить», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Чернов является футболистом красно-белых с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

