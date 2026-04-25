Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Тренер «Оренбурга»: нам грех жаловаться. «Ростов» тратит больше времени на дорогу в РПЛ

Тренер «Оренбурга»: нам грех жаловаться. «Ростов» тратит больше времени на дорогу в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о напряжённом графике команды из-за тура посреди недели. В 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги оренбуржцы встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

— Насколько команда успела восстановиться и что‑либо отработать перед игрой? Насколько сложной была задача для штаба подготовить команду в такие сроки?
— Нам грех жаловаться. Предполагаю, что «Ростов» зачастую теряет намного больше времени на дорогу в РПЛ. То, что график оказался непривычным и мы практически ничего не смогли натренировать, — это понятно.

Но здесь можно задаться вопросом: мы же собрались на сборы в январе, чемпионат уже идёт — значит, должны были что‑то наработать. Поэтому не думаю, что из‑за одного дня без тренировок команда выйдет и будет действовать невпопад, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

