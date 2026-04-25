Альба — о матче «Ростова» с «Оренбургом»: надеюсь, сегодня будем забивать как можно больше

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба выразил надежду, что его команда забьёт как можно больше мячей во встрече 27-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», которая состоится в субботу, 25 апреля.

– Этой весной «Ростов» забивает мало. Есть понимание, почему это происходит, и есть ли предпосылки к тому, что сегодня команду может прорвать?

– Надеюсь, сегодня будем забивать как можно больше. Работаем над этим, говорили с игроками, тренировали эти моменты. Надеюсь, сегодня получится, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

После 26 туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

