Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Альба — о матче «Ростова» с «Оренбургом»: надеюсь, сегодня будем забивать как можно больше

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба выразил надежду, что его команда забьёт как можно больше мячей во встрече 27-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», которая состоится в субботу, 25 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

– Этой весной «Ростов» забивает мало. Есть понимание, почему это происходит, и есть ли предпосылки к тому, что сегодня команду может прорвать?
– Надеюсь, сегодня будем забивать как можно больше. Работаем над этим, говорили с игроками, тренировали эти моменты. Надеюсь, сегодня получится, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

После 26 туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Самые результативные легионеры РПЛ:

