«Аугсбург» — «Айнтрахт»: во сколько начало игры Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Аугсбург» и «Айнтрахт» Франкфурт. Игра пройдёт на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Аугсбург» победил «Байер» со счётом 2:1. «Айнтрахт» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 1:3. В следующем туре команда Сандро Вагнера встретится с «Вердером» (2 мая). Франкфуртский клуб проведёт матч с «Гамбургом» (2 мая).

Самые большие стадионы мира: