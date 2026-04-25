«Оренбург» вырвал победу в концовке матча с «Ростовом» в 27-м туре РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 85-й минуте нападающий Гедеон Гузина забил победный мяч «Оренбурга».

После 27 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы разделила очки с ЦСКА — 1:1, а подопечные Ильдара Ахметзянова победили «Пари НН» — 2:1.

