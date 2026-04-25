Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Хулиана Альвареса прокомментировал новости о поиске игроком дома в Барселоне

Агент Фернандо Идальго, представляющий интересы нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, прокомментировал информацию, что футболист выбирает дом в Барселоне. Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к аргентинцу.

«Это на 1000% ложь. Никто из семьи Альвареса не был в Барселоне. Последний раз они были там во время матча с «Атлетико», но на следующий день вернулись в Мадрид. Это полная чушь», — приводит слова Идальго Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что братья Альвареса осматривали дома в Кастельдефельсе, где есть дом Лионеля Месси, и в районе Лес Кортс, где расположен стадион сине-гранатовых «Камп Ноу».

