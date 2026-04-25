В списке «Манчестер Юнайтед» на пост тренера Саутгейт и ещё четыре кандидата — TEAMtalk

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф по-прежнему продолжает считать бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта подходящим кандидатом на аналогичный пост в клубе. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По данным источника, Рэтклифф продолжает инициировать рассмотрение кандидатуры Саутгейта на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон. Главным фаворитом, однако, продолжает оставаться нынешний главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик.

Сообщается, что, помимо Саутгейта и Кэррика, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» находятся нынешние главные тренеры сборных Англии и Германии Томас Тухель и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «Астон Виллу» Унаи Эмери и его соотечественник Андони Ираола, который покинет «Борнмут». Окончательное решение будет принято в конце сезона.