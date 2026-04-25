Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В списке «Манчестер Юнайтед» на пост тренера Саутгейт и ещё четыре кандидата — TEAMtalk

Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф по-прежнему продолжает считать бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта подходящим кандидатом на аналогичный пост в клубе. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По данным источника, Рэтклифф продолжает инициировать рассмотрение кандидатуры Саутгейта на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон. Главным фаворитом, однако, продолжает оставаться нынешний главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик.

Сообщается, что, помимо Саутгейта и Кэррика, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» находятся нынешние главные тренеры сборных Англии и Германии Томас Тухель и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «Астон Виллу» Унаи Эмери и его соотечественник Андони Ираола, который покинет «Борнмут». Окончательное решение будет принято в конце сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android