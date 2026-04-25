Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милитао рискует пропустить ЧМ, его травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось — COPE

Комментарии

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Эдер Милитао может пропустить чемпионат мира 2026 года. Травма 28-летнего футболиста оказалась серьёзнее, чем ожидалось изначально. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, у Милитао открылся шрам, который остался после повреждения, полученного в декабре. Бразильскому игроку потребуется хирургическое вмешательство.

Футболист травмировался во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1), который состоялся 21 апреля. Сообщалось, что Милитао повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги. Первоначально ожидалось, что он пропустит остаток сезона, но, скорее всего, игрок не сможет принять участия на чемпионате мира.

За сборную Бразилии защитник провёл 38 матчей во всех турнирах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android