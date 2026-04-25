Милитао рискует пропустить ЧМ, его травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось — COPE

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Эдер Милитао может пропустить чемпионат мира 2026 года. Травма 28-летнего футболиста оказалась серьёзнее, чем ожидалось изначально. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, у Милитао открылся шрам, который остался после повреждения, полученного в декабре. Бразильскому игроку потребуется хирургическое вмешательство.

Футболист травмировался во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1), который состоялся 21 апреля. Сообщалось, что Милитао повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги. Первоначально ожидалось, что он пропустит остаток сезона, но, скорее всего, игрок не сможет принять участия на чемпионате мира.

За сборную Бразилии защитник провёл 38 матчей во всех турнирах.

