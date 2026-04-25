Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Хомуха: у ЦСКА будут проблемы с «Рубином» — команде не хватает сплочённости

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА. Команды сыграют сегодня, 25 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
«Матч с «Рубином» будет очень сложным для армейцев. Команда на ходу, после дисквалификации вернётся Даку. Думаю, у ЦСКА будут определённые проблемы в этом матче. До матча со «Спартаком» у армейцев ещё будут присутствовать эмоции. Дерби есть дерби, в каком бы состоянии команды ни находились. Это обособленный матч от всего. Будет решающая кубковая игра на выбывание.

ЦСКА не хватает сплочённости. Видно, что команда действует разрозненно. Нет тех эмоций, которые требуются для команды, ставящей перед собой серьёзные задачи. Как только началась череда неудачных матчей, в команде не оказалось лидеров, которые личным примером могли бы изменить ситуацию», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

