Капитан «Ростова» Кучаев: было бы легче напрямую летать из нашего города на выездные матчи

Капитан «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос о низкой результативности команды. В восьми матчах Мир Российской Премьер-Лиги в 2026 году жёлто-синие забили пять голов.

— Связываете ли низкую результативность с проблемной логистикой передвижения из-за закрытого аэропорта в Ростове?

— Не скажу, что мы привыкли, но адаптировались к логистике передвижения из Ростова. Конечно, легче было бы летать напрямую из нашего города. Но что есть, то есть. Всё проходит более-менее, — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ростов» испытывает дополнительные логистические трудности при отправлении на выездные матчи из-за закрытого аэропорта в городе.