AS раскрыл профиль тренера, которого ищет мадридский «Реал»

В последние дни руководство мадридского «Реала» обсуждает решения, способные положительным образом повлиять на результаты команды в будущем. В «Королевском клубе» убеждены, что команде необходимо придать новый импульс с целью исправить ситуацию. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» не стремятся провести революцию в команде. Они хотят сделать корректировку, улучшив состав и назначив подходящего тренера. Руководство «Реала» чётко представляет профиль специалиста, который нужен клубу: способный вести диалог и понимающий его специфику. В испанском гранде считают, что они добивались успеха именно с такими тренерами.

