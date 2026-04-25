Хомуха: ЦСКА бы уже сейчас попрощался с Челестини, если бы не стоял вопрос денег

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что московский клуб отправил бы в отставку главного тренера команды Фабио Челестини, если бы не стоял вопрос денег.

«Если абстрагироваться от денег и неустойки, которую необходимо платить тренеру за досрочный разрыв контракта, то всё в это упирается. Если бы не вопрос денег, то ЦСКА уже сейчас бы попрощался с Челестини», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня 2025 года. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

