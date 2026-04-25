Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Почеттино, вероятно, возглавит «Реал» в следующем сезоне — журналист COPE

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино может возглавить мадридский «Реал» в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас.

«У меня сложилось впечатление, что Маурисио Почеттино будет тренером «Реала» в следующем сезоне. Не думаю, что «сливочные» будут долго ждать, чтобы объявить имя своего нового тренера», — сказал Диас.

Почеттино занимает должность главного тренера сборной США с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение аргентинского специалиста рассчитано до конца июля 2026 года. С января «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
AS раскрыл профиль тренера, которого ищет мадридский «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

