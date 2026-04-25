Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Дегтярёв: вся страна тратит на детей 56 млрд, а клубы РПЛ — семь

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о тратах клубов Мир Российской Премьер-Лиги на детский футбол. Со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров, ограничивающий число иностранцев на поле семью футболистами, а в заявке — 12.

«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов.

Вот и взвесьте. Вся страна тратит на детей 56 миллиардов, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят семь. В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Михаил Дегтярёв в эфире канала «Россия 24».

