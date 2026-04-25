Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов – Локомотив: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ 2025/2026, 25 апреля 2026

«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0    

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Костанца, Витюгов, Баньяц, Рахманович, Олейников.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Бакаев, Батраков, Воробьёв.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 26 матчах. «Крылья» располагаются на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 23 набранных очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
РПЛ: ЦСКА продолжает падение, а «Локомотив» устал после «Зенита»
РПЛ: ЦСКА продолжает падение, а «Локомотив» устал после «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android