Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Каждый матч — как ученик против учителя». Зобнин — о самом сложном оппоненте в карьере

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о самом сложном сопернике в своей карьере.

«Было очень много интересных соперников, команд, оппонентов. Были сложные матчи, были суперсложные матчи. Хочется многих назвать, но, наверное, назову, если мы говорим в общем, про всю мою карьеру, а не про московский «Спартак», то пусть будет Кевин Де Брёйне. Против него я проводил не один матч, наверное, два или три матча, мы играли со сборной Бельгии. Каждый раз, каждый матч с ним был для меня, как ученик против учителя. Играя против него, я очень многому научился», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале «Спартака».

За сборную России Зобнин провёл 41 матч во всех турнирах.

