Александер Джику: я счастлив находиться в «Спартаке», наслаждаюсь этим временем

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о своей адаптации в России. Футболист перебрался в столичный клуб осенью прошлого года.

«Моя адаптация в России прошла хорошо. Каждый заботится обо мне и моей семье. Всё хорошо. Я счастлив находиться в «Спартаке». Наслаждаюсь этим временем», — сказал Джику в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джику перешёл в «Спартак» из турецкого «Фенербахче» в сентябре 2025-го. В текущем сезоне на счету защитника сборной Ганы 23 матча за красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист не отметился результативными действиями.