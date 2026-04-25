Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Вулверхэмптон — Тоттенхэм Хотспур: результат матча 25 апреля 2026, счёт 0:1, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» одолел «Вулверхэмптон», но остался в зоне вылета из АПЛ
Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
0:1 Пальинья – 82'    

Единственный гол в этой встрече забил Жоау Пальинья на 82-й минуте.

После этой игры «Вулверхэмптон» с 17 очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 34 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «волки» 2 мая примут «Сандерленд», «шпоры» 3 мая на выезде встретятся с «Астон Виллой».

Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
