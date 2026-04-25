«Тоттенхэм Хотспур» одолел «Вулверхэмптон», но остался в зоне вылета из АПЛ

Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Единственный гол в этой встрече забил Жоау Пальинья на 82-й минуте.

После этой игры «Вулверхэмптон» с 17 очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 34 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «волки» 2 мая примут «Сандерленд», «шпоры» 3 мая на выезде встретятся с «Астон Виллой».