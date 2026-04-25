Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Ливерпуль — Кристал Пэлас: результат матча 25 апреля 2026, счёт 3:1, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ
Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Исак – 35'     2:0 Робертсон – 40'     2:1 Муньос – 71'     3:1 Вирц – 90+6'    

Александер Исак на 34-й минуте вывел мерсисайдцев вперёд, а на 40-й минуте Эндрю Робертсон удвоил преимущество команды. Даниэль Муньос на 71-й минуте отыграл один мяч. Флориан Вирц забил на 90+6-й минуте.

После этой игры «Ливерпуль» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 43 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре мерсисайдцы 3 мая на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед», «стекольщики» в тот же день в гостях сыграют с «Борнмутом».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«МЮ» интересен ван де Вен, «Ливерпуль» может побороться за защитника — The Athletic
