«Ливерпуль» переиграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ

Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Александер Исак на 34-й минуте вывел мерсисайдцев вперёд, а на 40-й минуте Эндрю Робертсон удвоил преимущество команды. Даниэль Муньос на 71-й минуте отыграл один мяч. Флориан Вирц забил на 90+6-й минуте.

После этой игры «Ливерпуль» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 43 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре мерсисайдцы 3 мая на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед», «стекольщики» в тот же день в гостях сыграют с «Борнмутом».