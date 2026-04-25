Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасов — о пенальти в матче «Локо» — «Зенит»: я не знаю, где судьи увидели игру рукой

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о матче 26-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (0:0). В компенсированное время к игре мяч попал в руку защитнику гостей Игорю Дивееву в штрафной гостей. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Локомотив» играл намного лучше «Зенита». Я не понимаю такие пенальти, как в этом матче. Много вопросов. Я не знаю, где судьи увидели игру рукой, какая трактовка. Даже если Дивеев коснулся мяча, он не поменял направление. Если смотреть на правила игры, я бы точно не поставил такой пенальти», – приводит слова Тарасова Metaratings.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android