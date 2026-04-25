Тарасов — о пенальти в матче «Локо» — «Зенит»: я не знаю, где судьи увидели игру рукой

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о матче 26-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (0:0). В компенсированное время к игре мяч попал в руку защитнику гостей Игорю Дивееву в штрафной гостей. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар.

«Локомотив» играл намного лучше «Зенита». Я не понимаю такие пенальти, как в этом матче. Много вопросов. Я не знаю, где судьи увидели игру рукой, какая трактовка. Даже если Дивеев коснулся мяча, он не поменял направление. Если смотреть на правила игры, я бы точно не поставил такой пенальти», – приводит слова Тарасова Metaratings.

