«Очередная сухая победа «ПСЖ» напрашивается сама собой». Саприн — о матче с «Анже»

Комментатор Окко Николай Саприн высказался о предстоящем матче 31-го тура французской Лиги 1 между «Анже» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Жереми Стина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У «ПСЖ» впереди кульминация сезона, главные матчи. Возможно, напряжение коснётся и чемпионата, но пока отрыв от «Ланса» вполне комфортный: при четырёх очках преимущества «ПСЖ» имеет даже право на ошибку в очном поединке в Лансе, который будет уже после игр с «Баварией». Впрочем, этот отрыв, конечно, нужно поддерживать, в том числе и в таких матчах, как против нынешнего «Анже». Команда эта в последнее время попала в кризис и с большим трудом как набирает очки, так и создаёт моменты.

Понятно, что перед полуфиналами Лиги чемпионов с «Баварией» «ПСЖ» не избежать ротации в Анже. «ПСЖ» едва ли будет рисковать здоровьем только-только вернувшегося в строй Нуну Мендеша или залечивающего пятку Витиньи – они куда важнее в Лиге чемпионов. Трудно по этой же причине ожидать в основе, например, и Дембеле – с «Анже» вполне можно справиться и без них. У «ПСЖ» вообще за последние 10 лет 19 побед подряд над «Анже», в последний раз парижане теряли с ними очки в декабре 2015 года. Из этих 19 побед 11 одержаны «на ноль», и в нынешней ситуации, когда «Анже» с большим скрипом даётся каждый гол, очередная сухая победа «ПСЖ» напрашивается сама собой.

«Анже» не выигрывал с начала весны. Эта серия уже насчитывает пять матчей, в них команда забила только три мяча. С другой стороны, могут себе позволить, поскольку большую часть чемпионата команда провела стабильно и благодаря набранным тогда очкам не испытывает проблем с сохранением места в элите. Лучшим бомбардиром «Анже» продолжает оставаться юный Проспер Питер, которому только 18 лет, он действительно мощно проводит последние игры. Но всё же сам «Анже» по общему количеству мячей в этом сезоне опережает только «Осер» и «Нант», стоящие в зоне вылета. Особых предпосылок к улучшению ситуации, тем более в матче с «ПСЖ», не видно – тем более что «Анже» весьма беззубо играет с командами топ-8 Лиги 1: в 14 матчах против них ни одной победы и только четыре ничьи. Прогноз — победа «ПСЖ» 2:0. Проблем у парижан здесь быть не должно», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».