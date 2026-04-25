«Арсенал» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ

Окончен матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт.

Единственный гол в этой игре забил Эберечи Эзе на девятой минуте.

После этой игры «Арсенал» с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре «канониры» 2 мая примут «Фулхэм», «сороки» в тот же день дома сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион».