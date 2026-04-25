«Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» в 34-м туре АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Фулхэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 43-й минуте. Отличился защитник «дачников» Райан Сесеньон.

«Фулхэм» довёл количество набранных в сезоне очков до 48 и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Столько же у «Брентфорда» и «Челси». «Астон Вилла» занимает четвёртое место с 58 очками. Имеющий игру в запасе «Ливерпуль» отстаёт на три очка.