Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Астон Вилла: результат матча 25 апреля 2026, счёт 1:0, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» в 34-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Фулхэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Сесеньон – 43'    

Единственный мяч в игре был забит на 43-й минуте. Отличился защитник «дачников» Райан Сесеньон.

«Фулхэм» довёл количество набранных в сезоне очков до 48 и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Столько же у «Брентфорда» и «Челси». «Астон Вилла» занимает четвёртое место с 58 очками. Имеющий игру в запасе «Ливерпуль» отстаёт на три очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, Кубок Гагарина, РПЛ и «Финикс» — «Оклахома»
Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, Кубок Гагарина, РПЛ и «Финикс» — «Оклахома»
