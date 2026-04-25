Манчестер Сити — Саутгемптон: результат матча 25 апреля 2026, счёт 2:1, 1/2 финала Кубка Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, вырвав победу у «Саутгемптона»
Окончен матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором играли «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Кубок Англии . 1/2 финала
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Азаз – 79'     1:1 Доку – 82'     2:1 Гонсалес – 87'    

Финн Азаз на 79-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «святых» вперёд. Жереми Доку сравнял счёт на 83-й минуте, а на 87-й минуте Нико Гонсалес забил победный гол.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» — «Лидс Юнайтед».

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
