Хомуха: «Зенит» совершил грубую ошибку, взяв Джона Дурана

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение, что «Зенит» допустил ошибку, арендовав нападающего Джона Дурана у «Аль-Насра». За сине-бело-голубых колумбиец провёл восемь матчей, в которых забил два гола.

«Менеджмент «Зенита» совершил грубую ошибку, взяв в аренду Джона Дурана. Не нужно считать своих коллег в других клубах глупее, чем сам «Зенит». У Дурана начались проблемы ещё давным-давно. Они были и в Саудовской Аравии, и после этого в Турции.

И рассчитывать на то, что ситуация поменяется в лучшую сторону? За Джоном Дураном тянется продолжительный шлейф. Не просто так он ушёл из Англии, Саудовской Аравии и Турции. Это просчёт менеджмента клуба», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

