Главная Футбол Новости

Майнц — Бавария, результат матча 25 апреля 2026, счёт 3:4, 31-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» вырвала победу у «Майнца», проигрывая со счётом 0:3
Окончен матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и «Бавария». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен из Штутгарта.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц

Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

Доминик Кор вывел «Майнц» вперёд на 15-й минуте, Пауль Небель удвоил преимущество команды на 29-й минуте, а на 45+2-й минуте Шеральдо Бекер забил третий мяч хозяев. Николас Джексон отыграл один мяч на 53-й минуте, Майкл Олисе сократил отставание в счёте на 73-й минуте, Джамал Мусиала на 80-й минуте вернул равенство на табло, а победный гол на 83-й минуте забил Гарри Кейн.

После этой игры «Майнц» с 34 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу, ранее эта команда досрочно выиграла чемпионат Германии.

В следующем туре «карнавальники» 3 мая на выезде сыграют с «Санкт-Паули», мюнхенцы 2 мая примут «Хайденхайм».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова
Приложение для Android