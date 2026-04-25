Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Кёльн — Байер, результат матча 25 апреля 2026, счёт 1:2, 31-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Шика помог «Байеру» переиграть «Кёльн» в 31-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Кёльн» и «Байер». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «фармацевты». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Окончен
1 : 2
Байер
0:1 Шик – 43'     0:2 Шик – 52'     1:2 Вальдшмидт – 77'    

Патрик Шик реализовал пенальти на 43-й минуте и вывел гостей вперёд, на 52-й минуте он оформил дубль. Джан-Лука Вальдшмидт на 78-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Кёльн» с 31 очком находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 55 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре красно-белые 2 мая на выезде встретятся с «Унионом», «фармацевты» в тот же день примут «РБ Лейпциг».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
