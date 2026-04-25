«Аль-Ахли» выиграл Элитную Лигу чемпионов АФК, обыграв в финале «Матида Зельвию»

Окончен финальный матч Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026, в котором играли саудовский «Аль-Ахли» и японский «Матида Зельвия». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала саудовская команда. Встреча состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра матча выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана.

На 68-й минуте у саудовской команды красную карточку получил Закария Хаусауи, а на 90+6-й у «Аль-Ахли» был дисквалифицирован Мохаммед Абдулрахман. В основное время игры команды голов не забили. На 96-й минуте взятием ворот отметился Фирас Аль-Бурайкан.

В прошлый раз данный турнир выиграл саудовский «Аль-Ахли», победивший в финале японский «Кавасаки Фронтале» со счётом 2:0. Наибольшего числа побед в этом соревновании достиг саудовский «Аль-Хиляль» (4).