Главная Футбол Новости

Аль-Ахли — Матида Зельвия: результат матча 25 апреля 2026, счёт 1:0, финал Элитной Лиги чемпионов АФК 2025/2026

«Аль-Ахли» выиграл Элитную Лигу чемпионов АФК, обыграв в финале «Матида Зельвию»
Комментарии

Окончен финальный матч Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026, в котором играли саудовский «Аль-Ахли» и японский «Матида Зельвия». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала саудовская команда. Встреча состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра матча выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Final. 1-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 0
ДВ
Матида Зельвия
Япония
1:0 Feras Tariq Nasser Al Brikan – 96'    
Удаления: Хаусауи – 68', Абдулрахман – 90+6' / нет

На 68-й минуте у саудовской команды красную карточку получил Закария Хаусауи, а на 90+6-й у «Аль-Ахли» был дисквалифицирован Мохаммед Абдулрахман. В основное время игры команды голов не забили. На 96-й минуте взятием ворот отметился Фирас Аль-Бурайкан.

В прошлый раз данный турнир выиграл саудовский «Аль-Ахли», победивший в финале японский «Кавасаки Фронтале» со счётом 2:0. Наибольшего числа побед в этом соревновании достиг саудовский «Аль-Хиляль» (4).

Календарь Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
Турнирная сетка Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
