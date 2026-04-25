Главная Футбол Новости

Галактионов ответил, может ли матч с «Зенитом» сказаться на игре «Локомотива» с «Крыльями»

Галактионов ответил, может ли матч с «Зенитом» сказаться на игре «Локомотива» с «Крыльями»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о грядущем матче 27-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (25 апреля). 22 апреля железнодорожники сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) во встрече 26-го тура соревнования. На 90+9-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не забил с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0    

– Как эмоциональный матч с «Зенитом» в прошлом туре может сказаться на игре сегодня?
– Мы постарались забыть этот матч, потому что все мысли, вся подготовка сведена к тому, чтобы хорошо сыграть сегодня. Всё восстановление, все детали, нюансы мы постарались вложить за эти два дня. Времени на практическую подготовку не так много, мы постарались сделать акцент на восстановлении и тактической подготовке. Ребята понимают, что сегодня необходимо продолжать показывать то качество игры, которое было с «Зенитом», и добиваться положительного результата, чтобы двигаться вперёд.

– Может как‑нибудь повлиять на матч то, что у «Крыльев Советов» было три дня на подготовку, в отличие от вас?
– Это важно, но уже идёт концовка сезона, каждая игра как финал, и тут не до подсчётов, тут важно выходить и играть.

– С первых минут появляется Чевардин, как это изменит игру?
– Никак не изменит. Он достаточно хорошо отыграл свой отрезок в матче с «Зенитом», до этого в Оренбурге появлялся на поле. Состав сбалансированный, одно изменение не повлияет на игру.

– Как изменилась игра самарской команды при новом тренере?
– На наш взгляд, есть определённые изменения. Команда стала больше играть на мяче, то есть в позиционной атаке, обороняется большим количеством, есть изменения в тактическом расположении игроков, поэтому за эти дни постарались тактически подготовить ребят к игре, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

