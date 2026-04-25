«Ростов» близок к антирекорду по результативности в РПЛ, лишь однажды было хуже — Opta

«Ростов» близок к повторению клубного антирекорда по среднему числу голов за матч в Мир Российской Премьер-Лиге. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, нынешний показатель жёлто-синих (0,7 гола за игру) является вторым худшим в истории клуба. В 27-м туре подопечные Джонатана Альбы уступили «Оренбургу» (0:1).

Всего команда забила 20 голов в 27 встречах в чемпионате России. По данным источника, хуже результат был лишь в сезоне-2007. Тогда ростовчане забивали 0,6 гола в среднем за матч. В текущем розыгрыше РПЛ хуже результативность только у махачкалинского «Динамо» (0.6).

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 27 очками. В заключительных турах сезона команда встретится с махачкалинским «Динамо», «Акроном» и «Зенитом».