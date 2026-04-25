В РФС ответили на слова главы украинского футбола о возвращении российских команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на слова президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко насчёт возвращения российских команд на международную арену.
– Андрей Шевченко недавно сказал, что возвращение России сейчас даже не обсуждается, а он сам говорил об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. У Шевченко действительно есть какие-то рычаги давления?
– Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас идёт, — приводит слова Митрофанова Sport24.
В середине апреля Шевченко заявил, что у Украины есть план действий на случай возвращения российских команд на международную арену. В частности, он сказал: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу».
