«Крылья Советов» — «Локомотив»: Иван Олейников открыл счёт на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Иван Олейников на 31-й минуте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 26 матчах. «Крылья» располагаются на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 23 набранных очка.