«Мы чётко понимаем, что должны делать». Хавбек «Арсенала» Эдегор о чемпионской гонке в АПЛ

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы чётко понимаем, что должны делать, что на кону и в каком положении находимся. Нам предстоит сыграть с сильной командой, мастерство которой хорошо знаем, это шанс вернуться на первое место и продолжить свой путь.

Нужно идти от игры к игре, находиться в моменте и стараться победить в каждой из них. Мы настроены бороться и дальше, ведь мы всегда осознавали, что будет непросто на протяжении всего этого пути. Мы усердно трудимся, работаем как одна команда и всегда с нетерпением ждём следующую игру. Всё ещё впереди, это лучшая часть сезона», — приводит слова Эдегора официальный сайт лондонского клуба.