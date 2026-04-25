Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Мы чётко понимаем, что должны делать». Хавбек «Арсенала» Эдегор о чемпионской гонке в АПЛ

Комментарии

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
«Мы чётко понимаем, что должны делать, что на кону и в каком положении находимся. Нам предстоит сыграть с сильной командой, мастерство которой хорошо знаем, это шанс вернуться на первое место и продолжить свой путь.

Нужно идти от игры к игре, находиться в моменте и стараться победить в каждой из них. Мы настроены бороться и дальше, ведь мы всегда осознавали, что будет непросто на протяжении всего этого пути. Мы усердно трудимся, работаем как одна команда и всегда с нетерпением ждём следующую игру. Всё ещё впереди, это лучшая часть сезона», — приводит слова Эдегора официальный сайт лондонского клуба.

