Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 27 апреля — 3 мая

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 27 апреля по 3 мая.

  • 28 апреля, вторник, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Хиляль» — «Дамак».
  • 29 апреля, среда, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Наср» — «Аль-Ахли».
  • 30 апреля, четверг, 22:00 — футбол: Лига Европы, полуфинал, «Брага» — «Фрайбург».
  • 1 мая, пятница, 12:40 — велоспорт: UCI Мировой тур, «Эшборн — Франкфурт».
  • 1 мая, пятница, 21:45 — баскетбол: Евролига, 1/4 финала, «Реал» Мадрид — «Хапоэль» Тель-Авив.
  • 2 мая, суббота, 16:30 — футбол: Бундеслига (Германия), мультикаст 32-го тура.
  • 2 мая, суббота, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Байер» — «РБ Лейпциг».
  • 2 мая, суббота, 22:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ницца» — «Ланс».
  • 3 мая, воскресенье, 14:30 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Эльверсберг» — «Падерборн 07».
  • 3 мая, воскресенье, 18:15 — футбол: Бундеслига (Германия), «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд.
  • 3 мая, воскресенье, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
Прямые трансляции спорта
