Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не решающий матч». Аллегри высказался перед встречей «Милана» с «Ювентусом»

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 апреля, начало в 21:45 мск.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол непредсказуем; может быть, гол будет забит в начале и игра закончится. Это будет замечательный матч, они, также как и мы, борются за место в первой четвёрке. Они значительно прибавили, и Спаллетти сделал их лучше.

Это не решающий матч; математически нам хватает семи очков, может быть, даже меньше, посмотрим. Это игра, в которой нужно обязательно победить, но самым важным на этом заключительном отрезке был матч с Вероной (1:0), потому что [до этого] мы потерпели два поражения подряд. Завтрашний матч позволит нам сделать ещё один небольшой шаг вперёд. В следующем году мы начнём с хорошего задела; всегда есть открытый диалог с клубом, прочный фундамент и несколько отличных игроков, как технически, так и морально.

Победа — это нечто невероятное; для итальянского футбольного клуба попадание в четвёрку лучших имеет решающее значение для квалификации в Лигу чемпионов. Тогда мы увидим, займём ли мы второе, третье или четвёртое место. Будем надеяться, что не пятое… Семь очков равны двум победам и ничьей», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Милан» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус», в активе которого 63 очка, располагается на четвёртой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android