Миронов — о матче с «Оренбургом»: в первом тайме мы их переехали, а на второй не вышли

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался после поражения своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ от «Оренбурга» (0:1).

— Каково получать награду лучшему игроку матча после проигранной игры?

— Не нужна мне эта награда, лучше бы мы выиграли. Обидно, досадно, на второй тайм мы не вышли.

— Почему «Ростов» пропускает в концовке такой мяч?

— То же самое, что и с «Сочи». Домашняя игра, соперник ниже нас в таблице, просто подарили им очки и усложнили себе задачу. Не знаю, с чем это связано, в первом тайме мы их переехали, а на второй тайм просто не вышли.

— На данный момент у вас забито всего четыре мяча после перерыва. Почему «Ростов» так мало забивает в весенней части чемпионата?

— Не знаю, не смогу на этот вопрос ответить. Сами думаем, на теории говорим и на тренировках. Возможно, не хватает немного фарта и концентрации, — сказал Миронов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке.