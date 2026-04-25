Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миронов — о матче с «Оренбургом»: в первом тайме мы их переехали, а на второй не вышли

Миронов — о матче с «Оренбургом»: в первом тайме мы их переехали, а на второй не вышли
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался после поражения своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ от «Оренбурга» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

— Каково получать награду лучшему игроку матча после проигранной игры?
— Не нужна мне эта награда, лучше бы мы выиграли. Обидно, досадно, на второй тайм мы не вышли.

— Почему «Ростов» пропускает в концовке такой мяч?
— То же самое, что и с «Сочи». Домашняя игра, соперник ниже нас в таблице, просто подарили им очки и усложнили себе задачу. Не знаю, с чем это связано, в первом тайме мы их переехали, а на второй тайм просто не вышли.

— На данный момент у вас забито всего четыре мяча после перерыва. Почему «Ростов» так мало забивает в весенней части чемпионата?
— Не знаю, не смогу на этот вопрос ответить. Сами думаем, на теории говорим и на тренировках. Возможно, не хватает немного фарта и концентрации, — сказал Миронов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android