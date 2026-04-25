Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал, как отразил пенальти от Соболева

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как отразил пенальти от нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«У Соболева есть определённая статистика, как он бьёт. Посмотрел статистику и принял решение. Получилось угадать», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 26 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 57 очков.

