Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал, как отразил пенальти от Соболева
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как отразил пенальти от нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'
«У Соболева есть определённая статистика, как он бьёт. Посмотрел статистику и принял решение. Получилось угадать», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 26 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 57 очков.
