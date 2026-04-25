Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал, как отразил пенальти от Соболева

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как отразил пенальти от нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.

«У Соболева есть определённая статистика, как он бьёт. Посмотрел статистику и принял решение. Получилось угадать», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 26 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 57 очков.