Костромской «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в 31-м туре Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Кирилл Большаков. Защитник «Арсенала» отличился во втором тайме, на 68-й минуте. На 86-й минуте нападающий красно-белых Амур Калмыков реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 38 очков. «Спартак» с 48 очками располагается на пятой строчке.