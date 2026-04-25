Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Кс — Арсенал Т, результат матча 25 апреля 2026, счет 1:1, 31-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в 31-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Большаков – 68'     1:1 Калмыков – 86'    

Первый гол в матче забил Кирилл Большаков. Защитник «Арсенала» отличился во втором тайме, на 68-й минуте. На 86-й минуте нападающий красно-белых Амур Калмыков реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 38 очков. «Спартак» с 48 очками располагается на пятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android