Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

Краснодар — Зенит, результат матча 25 апреля 2026, счет 0:4, 5-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» разгромил «Краснодар» в 5-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анна Куркина. Победу со счётом 4:0 одержали сине-бело-голубые.

Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 4
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Андреева – 27'     0:2 Жаркова – 34'     0:3 Куропаткина – 42'     0:4 Матейич – 48'    

Первый гол в матче забила полузащитница «Зенита» Алёна Андреева на 27-й минуте. На 34-й минуте Медея Жаркова увеличила преимущество команды гостей. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Вероника Куропаткина реализовала пенальти и сделала счёт разгромным. Во втором тайме, на 48-й минуте, нападающая Нина Матейич забила четвёртый гол сине-бело-голубых.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги с четырьмя очками в четырёх матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе санкт-петербургского клуба 12 очков в четырёх встречах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android