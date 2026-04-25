«Зенит» разгромил «Краснодар» в 5-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анна Куркина. Победу со счётом 4:0 одержали сине-бело-голубые.

Первый гол в матче забила полузащитница «Зенита» Алёна Андреева на 27-й минуте. На 34-й минуте Медея Жаркова увеличила преимущество команды гостей. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Вероника Куропаткина реализовала пенальти и сделала счёт разгромным. Во втором тайме, на 48-й минуте, нападающая Нина Матейич забила четвёртый гол сине-бело-голубых.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги с четырьмя очками в четырёх матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе санкт-петербургского клуба 12 очков в четырёх встречах.