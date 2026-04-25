«Крылья Советов» — «Локомотив»: Амар Рахманович забил второй гол хозяев на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Амар Рахманович забил второй гол хозяев поля на 53-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников на 31-й минуте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 26 матчах. «Крылья» располагаются на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 23 набранных очка.