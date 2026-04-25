Бубнов назвал позиции, которые необходимо усилить «Спартаку» перед следующим сезоном РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о позициях, которые необходимо усилить московскому «Спартаку» перед следующим сезоном Мир Российской Премьер-Лиги.

«Крайние защитники нужны точно. Один нападающий, забивной бомбардир. Желательно центральный. Усиление нужно в Российской Премьер-Лиге найти, однозначно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 26 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 57 очков.

В следующем матче подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся на выезде с «Пари НН» (26 апреля).