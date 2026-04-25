Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Задача — быть конкурентоспособными». Тренер «Ахмата» Черчесов — о матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 27-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сыграли после «Спартака» с «Балтикой». Все цифры показывают, что команда была готова хорошо в физическом плане. Надеемся и с «Зенитом» выглядеть так же. Но всё покажет игра.

Иногда выпадают «хором» все игроки, которые определяют баланс в команде. Думаю, что со «Спартаком» именно это у нас и случилось. И мы не смогли определённый баланс найти, чтобы команда выглядела конкурентоспособной. Но это вопрос ко мне как к тренеру.

Надо к любому сопернику правильно мотивационно готовиться. Ноги сами никогда не побегут. А если даже будут бежать, то не туда, куда надо. Есть соперник, который потерял первую строчку в последнем туре. Естественно, они борются за чемпионство, а у нас свои задачи, поэтому, думаю, игра будет непростой и для «Зенита», и для нас тоже.

Планировать в футболе очки невозможно. Они [соперники] играют дома и хотят взять три очка. Наша задача — быть конкурентоспособными, как и в первом матче (во встрече первого круга. — Прим. «Чемпионата»), и искать свои шансы. Я могу сказать, что мы доминировать, наверное, точно не будем в плане владения мячом, подчёркиваю. Но, не имея мяча, можно не отдавать инициативу. Так бывает. Нам надо найти такой баланс, чтобы мы и на результат сыграли, и не дали сыграть сопернику, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android