Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: победа над «Ростовом» даст хороший настрой

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

— Как охарактеризуете игру?
— Мы увидели два разных тайма. Нужно признать, что первый тайм нам не очень удался. Сложно сказать, с чем это связано. С долгим и тяжёлым переездом или с тем, что у нас было мало времени на подготовку? Мы понимали, что нужно отодвигать игру от своих ворот, что и сделали. А потом свежие футболисты организовали мяч.

— «Оренбург» вышел на 11‑е место, одно очко отставание от 10-го, стало ли немного легче?
— Не будем скрывать, конечно, да. Шесть очков за две игры с соперниками по таблице можно назвать хорошим результатом. У нас впереди три тура, два из которых с соседями по таблице, так что сегодняшняя победа даст хороший настрой, чтобы сделать следующий шаг, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

