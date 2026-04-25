Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов рассказал, кто из легионеров «Спартака» лучше всех говорит по-русски

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, кто из легионеров московского клуба лучше всех говорит на русском языке.

— Кто из спартаковских легионеров лучше всех говорит на русском?
— Два Кристофера — Ву и Мартинс, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Камерунский центральный защитник Кристофер Ву перешёл в «Спартак» в 2025 году из французского «Ренна». На его счету 22 матча за красно-белых во всех турнирах, в которых он отличился два раза.

Люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступает за столичный клуб с 2022 года, проведя за это время 138 игр и набрав 23+17 по «гол+пас».

