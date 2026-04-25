«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Сааведра, Даку, Грипши, Арройо, Ходжа, Сиве, Рожков, Лобов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Баринов, Алвес, Обляков, Мусаев, Попович, Мойзес, Кармо, Данилов.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги победила московское «Динамо» со счётом 1:0, а подопечные Фабио Челестини сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.