Руни назвал главного претендента на приз лучшему игроку года в английском футболе

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни в разговоре с капитаном «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем заявил, что именно он заслуживает получить приз лучшему игроку года в английском футболе.

«Мы подходим к концу сезона, относительно скоро состоится вручение награды лучшему игроку года. Я действительно считаю, что в этом году её должен забрать ты. Даже в непростые для команды времена ты стабильно привносишь очень многое и ведёшь за собой. Считаю, что ты идеальный пример для своих одноклубников. Думаю, ты возьмёшь этот приз. Ты должен его выиграть», — приводит слова Руни официальный сайт манкунианцев.