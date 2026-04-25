«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в 27-м туре РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников на 31-й минуте. Во втором тайме, на 53-й минуте, полузащитник Амар Рахманович забил второй гол хозяев поля. В конце встречи, на 90+2-й минуте, защитник самарцев Кирилл Печенин не реализовал пенальти.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.